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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 13:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下档停止单被触发,1.0300下方或有更多停止单

0541 GMT * 澳元兑美元在亚洲时段起伏,1.0315下方有停止单被触发 * 1.0330附近向下的买单被一路吸纳,1.0300下方还有更多停止单 * 卖单在1.0400-30之间.(完) --编译 隋芬;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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