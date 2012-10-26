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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 14:28 BJT

〔表格〕德国11月GFK消费者信心指数意外升至逾五年高位

路透柏林10月26日电---德国市场研究机构Gfk周五公布的调查显示,德国消费者信心在11月意外改善,升至五年多以来最高水平,表明内需将有望扶助德国挺过全球经济的放缓期.

这项对约2,000名德国民众进行的调查显示,11月GFK消费者信心指数升至6.3,前月上修后为6.1.

2012年11月 2012年10月 2011年11月

GfK消费者信心指数 6.3 6.1 5.4

消费者信心指数分项 2012年10月 2012年9月 2011年10月

购买意愿 33.9 33.1 31.2

收入预期 29.9 23.9 36.5

景气周期预期 -15.8 -17.2 -6.2

注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势.

该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上年同期下降.

据GFK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完)

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--编译 隋芬;审校 戴素萍

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