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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 14:13 BJT

〔欧股业绩〕爱立信第三季获利好于预期,将通过削减成本保护业务

路透斯德哥尔摩10月26日电---瑞典电信设备制造商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)周五宣布,第三季核心利润下滑幅度小于预期,并表示将削减成本以便在全球经济不景气时期保护公司业务.

未计利息和税项的获利为37亿瑞典克朗(5.52亿美元),该项目不包括亏损的合资公司,但计入了重组费用.路透调查的预估中值为34亿.

营收为546亿克朗,预估为553亿.毛利率为30.4%,预估为31.7%.爱立信是全球最大的移动网络设备制造商.(完)

--编译 李春喜;审校 郑茵

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