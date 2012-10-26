版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 14:22 BJT

〔表格〕德国9月进口物价较前月下跌0.7%,较上年同期增长1.8%--统计局

路透柏林10月26日电---德国联邦统计局周五公布,该国9月进口物价较前月下跌0.7%,较上年同期增长1.8%.

路透调查预估德国9月进口物价较前月上升0.4%,较上年同期增长2.9%

德国进口物价 (变动百分比%)

12年9月 12年8月 11年9月

较上月 -0.7 +1.3 +0.6

较上年同期 +1.8 +3.2 +6.9

指数(基数2005年) 119.4 120.3 117.3 (完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 石冠兰;审校 张若琪

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐