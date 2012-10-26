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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 15:08 BJT

〔表格〕瑞士10月KOF领先指标为1.67,优于预估

路透苏黎世10月26日电---瑞士智库KOF周五公布,瑞士10月KOF领先指标微跌至1.67,9月修正后为1.68.

路透调查对该指数的预估中值为1.63.

主要数据:(括号内数据为前值)

2012年10月 2012年9月 2011年10月

1.67 1.68 (1.67) 0.75

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

更多细节请点选(www.konjunkturportal.ch/)

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--编译 郑茵;审校 侯向明

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