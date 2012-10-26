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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 14:15 BJT

〔日股业绩〕NEC六个月集团净利80亿日圆,上年同期亏损109.8亿日圆

路透10月26日电---日本电气(NEC)(6701.T)周五公布:

* 六个月集团净利润为80亿日圆,上年同期为亏损109.8亿日圆

* 预计2012/13年度集团净利200亿日圆,营业利润料为1,000亿日圆.(完)

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