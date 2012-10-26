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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 14:21 BJT

〔日本股市〕收跌并脱离四周高位,受中国基金赎回忧虑拖累

路透东京10月26日电---日本股市日经指数周五从四周高位滑落,因中国媒体报导国内基金季度业绩欠佳,令市场担忧该国基金恐将面临大规模赎回,且指数权重股Fanuc(6954.T)公布的业绩令人失望.

日经指数.N225下跌1.4%,收报8,933.06点.东证股价指数.TOPX收跌1.4%,至741.23点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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