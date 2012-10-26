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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 14:23 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元持稳,关注KOF数据

路透苏黎世10月26日电---瑞郎兑美元周五几近持平,因围绕西班牙何时求援并触发欧洲央行购债计划的不确定性,遏制投资者买卖欧元的活动.

自瑞士央行一年多前实施1.20的瑞郎兑欧元汇率上限以来,瑞郎一直跟随欧元兑美元走势.

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