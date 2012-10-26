〔国际油市〕布兰特油价跌至108美元下方,或录得连续第二周跌势

路透新加坡10月26日电---布兰特原油期货周五跌逾1美元至108美元下方,投资者静候美国关键的经济数据,以衡量石油需求增长前景,与此同时供给增加令价格承压.

路透调查显示,美国经济第三季或增长1.9%,但仍远低于分析师认为确保稳定复苏所需的增速.布兰特原油期货价格本月跌逾3%,投资者不愿在美国大选前夕锁定新仓位是原因之一.