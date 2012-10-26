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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 14:52 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆触及103.33的低点,突破200小时移动均线

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* 欧元/日圆的200小时移动均线曾在近期构成有力支撑,目前有跌破.

* 下看低点103.20,一目均衡转换线在103.18,停止单在103.15下方.

* 在103.00下方有更多停止单.

* 多仓持有者被迫调整仓位,特别是在周末前.(完)

--编译 高琦;审校 隋芬

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