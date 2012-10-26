〔日本股市〕下跌并脱离四周高位,受中国基金赎回忧虑拖累(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 中国基金业绩欠佳引发抛售
* 权重股Fanuc上半年业绩令人失望
* 佳能在调降财测后表现疲弱,Advantest收高
路透东京10月26日电---日本股市周五从四周高位滑落,因中国媒体报导国内基金季度业绩欠佳,令市场担忧该国基金恐将面临大规模赎回,且指数权重股Fanuc(6954.T)公布的业绩令人失望.
日经指数.N225跌1.4%至8,933.06点,此前亚洲股市大跌,因中国证券报报导称,中国基金第三季亏损750亿元人民币(120.2亿美元).
"本地区股市抛售十分踊跃...但此前市场的行情还不错,尽管美股的业绩比较疲弱,"一外资银行交易员说."日圆走势一直令人鼓舞,且许多人做多."
日经指数从10月12日触及的两个月低点到周四收盘,涨幅超过6%,因日圆走贬且市场冀望日本央行将出台实质性的宽松政策.这些因素盖过了企业的获利预警.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。