〔日本股市〕下跌并脱离四周高位,受中国基金赎回忧虑拖累(更新版)

(新增细节)

* 中国基金业绩欠佳引发抛售

* 权重股Fanuc上半年业绩令人失望

* 佳能在调降财测后表现疲弱,Advantest收高

路透东京10月26日电---日本股市周五从四周高位滑落,因中国媒体报导国内基金季度业绩欠佳,令市场担忧该国基金恐将面临大规模赎回,且指数权重股Fanuc(6954.T)公布的业绩令人失望.

日经指数.N225跌1.4%至8,933.06点,此前亚洲股市大跌,因中国证券报报导称,中国基金第三季亏损750亿元人民币(120.2亿美元).

"本地区股市抛售十分踊跃...但此前市场的行情还不错,尽管美股的业绩比较疲弱,"一外资银行交易员说."日圆走势一直令人鼓舞,且许多人做多."