〔韩国股市〕收跌1.72%至七周以来最低水准

路透首尔10月26日电---韩国股市周五创下七周以来最大单日跌幅,尽管权重股三星电子第三季获利创纪录.

综合股价指数.KS11收跌1.72%,报1,891.43点,为9月6日以来最低收位.

科技大厂三星电子(005930.KS)盘前公布获利74亿美元,为连续第四个季度刷新纪录高位[ID:nST0568689].但该公司股价挫跌2.65%,因投资者仍担心其毛利率和派息.

此外,LG显示器(034220.KS)盘后公布两年来首次录得季度获利[ID:nSB2069719],其股价今日收低1.2%.(完)

--编译 许娜;审校 张若琪

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