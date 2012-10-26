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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 15:01 BJT

〔东京美债〕公债价格在亚股普跌指引下上扬,关注美国GDP数据

路透东京10月26日电---美国公债价格周五在亚洲市场上涨,从亚洲股市因企业财报忧虑引发的全线跌势中获得指引.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下挫1.1%,本周或将创下两个月来最大单周跌幅.

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