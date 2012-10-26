〔全球金市〕金价或录得连续三周下滑走势,受累亚股下滑及美元走强

路透新加坡10月26日电---金价周五在震荡市况中跌逾0.5%,走向连跌三周,此前亚股下滑且美元走强,而对全球经济体质的疑虑亦拖累行情.

金价自10月初触及每盎司1,795美元上方的11个月高位以来,已跌近5%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新买债计划引发的乐观情绪消逝.