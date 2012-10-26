纽约豪华公寓区发生凶杀案,两幼儿疑遭保姆杀害

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约10月25日电---住在纽约一个豪华公寓的一位母亲周四回到家中时却发现自己的两个孩子被刺死在浴盆中。警方称，这家的保姆作为嫌疑人已被抓起来。

警方称，案发地点位于纽约市中央公园附近上西区一处公寓，这位母亲在当地时间下午约5:30时发现了自己孩子的尸体，死者为一名小男孩和一名小女孩。

纽约警察局发言人Paul Browne称，孩子身上有多处被刺破的伤口，当场被宣布死亡。

警方称，这家的保姆当时躺在浴室的地板上，在颈部捅伤了自己，附近的地板上放着一个血淋淋的菜刀。

警方称，这名保姆50岁，已被送往附近的医院，并被逮捕。这名保姆伤势严重但目前情况稳定。

警方称，遇害儿童的母亲名叫Marina Krim，38岁。遇害儿童分别是2岁的Leo和6岁的Lulu。

遇害儿童的父亲名叫Kevin Krim，是CNBC的一名高管。（完）