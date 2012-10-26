纽约豪华公寓区发生凶杀案,两幼儿疑遭保姆杀害

中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月25日电---住在纽约一个豪华公寓的一位母亲周四回到家中时却发现自己的两个孩子被刺死在浴盆中。警方称，这家的保姆作为嫌疑人已被抓起来。
警方称，案发地点位于纽约市中央公园附近上西区一处公寓，这位母亲在当地时间下午约5:30时发现了自己孩子的尸体，死者为一名小男孩和一名小女孩。
纽约警察局发言人Paul Browne称，孩子身上有多处被刺破的伤口，当场被宣布死亡。
警方称，这家的保姆当时躺在浴室的地板上，在颈部捅伤了自己，附近的地板上放着一个血淋淋的菜刀。
警方称，这名保姆50岁，已被送往附近的医院，并被逮捕。这名保姆伤势严重但目前情况稳定。
警方称，遇害儿童的母亲名叫Marina Krim，38岁。遇害儿童分别是2岁的Leo和6岁的Lulu。
遇害儿童的父亲名叫Kevin Krim，是CNBC的一名高管。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资
路透北京3月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加 539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增 持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持 中国国债。 从按投资者分类的托管量来看，基金类机构当月增持金额达到354亿元，上月曾净减持5 90亿元，终结两年来连增势头。保险机构2月继续净增持，但规模从1月的732亿元大幅萎缩 至31亿元。 此外，城商行当月增持规模亦较大，为288亿元，较上月的262亿元增量小幅增加。全国 性银行当月则净减持债券75亿元，上月为净增持515亿元。 截至2月末，境外机构持有国债余额为4,180亿元，环比下降38亿元，为连续第二个月下 降。当月境外机构持有债券的托管规模减少35亿元，亦为连续第二个月减少。 按债券类别统计来看，政策性金融债2月末托管量大幅增加1,119亿元，记账式国债则减 少297亿元，商业银行债券、企业债和中期票据等信用债品种托管量均为减少。 以下为2