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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 15:29 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶脱离一周高位,因投资者了结获利

路透曼谷10月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五收低,交易员称市场昨日升至一周高点后,出现获利了结,另外油价走软也造成打压.

TOCOM指标4月期胶合约JRUc6跌2.6日圆收报每公斤259.5日圆(3.24美元).

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