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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 15:31 BJT

《中国2012年深交所已发行私募债一览表》--10月26日

路透北京10月26日电---以下为路透整理的中国2012年在深圳证券交易所发行的部分中小企业
私募债具体情况:
  
  发行主体              起息日期      规模        期限   票面利率   承销商     附加条款
                                  (亿元人民币)    (年)
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  *中兴能源(一期)      9月25日          1          3      9.3%     国信证券  第2年末投资者选择权
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  *重庆永鹏网络科技    9月25日        0.3        2.5       10%     宏源证券  
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  申环电缆科技(一期)   8月29日        0.8          3       10%     大通证券  第2年末投资者选择权
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  重庆涪陵民用爆破器材 8月24日        1.4          1     7.28%     平安证券  
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  大丰市大丰港农业发展  8月6日          1          1      8.5%     南京证券   
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  中科恒源科技          6月26日         1          2      9.5%     中信建投  1.5年末投资者选择权
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  武汉四方交通物流      7月23日         2          3      8.5%     长江证券   
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  北京鸿仪四方辐射技术  7月16日       0.2          2      8.0%     中信建投  1.5年末投资者选择权 
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  浙江富立轴承钢管      6月26日       0.8          3     10.5%     国海证券   
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  海宁森德皮革          6月11日       1.5          3      8.1%     国泰君安  第2年末投资者选择权          
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  无锡高新物流中心      6月11日       2.5          2      9.5%     平安证券    
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  北京九恒星科技        6月11日       0.1        1.5      8.5%     中信建投   
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  浙江中欣化工股份(二期)6月15日       0.3          2     9.99%     浙商证券   
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  北京信威通信技术      6月15日         2          2      9.8%     国开证券   
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  浙江中欣化工股份(一期)6月11日       0.2          2       10%     浙商证券   
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  浙江南浔古镇旅游发展  6月11日       0.5          3      8.9%     国信证券  第2年末投资者选择权 
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  深圳市拓奇实业        6月11日      0.28          1      9.0%     平安证券   
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  深圳市巨龙科教高技术  6月11日       0.2          1     13.5%     中银证券   
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  深圳市德福莱首饰       6月8日         2          3      9.3%     国信证券  第2年末投资者选择权 
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  深圳市嘉力达实业       6月8日       0.5          3     9.99%     国信证券  第2年末投资者选择权     
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  注: 1.数据来源于承销商,如有新内容路透将及时更新.    
      2. * 为新增.

  中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括
房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.前两批
中小企业私募债品种已于6月8日起陆续推出.(完)

  --整理 尹嫄婷/林琦; 审校 杨淑祯

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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