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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 15:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆波动率或小幅下降

0654GMT * 美元/日圆回落至80.00,之前未能突破80.50阻力位 * 波动率目前仍然持坚,但随着周末到来,可能略有下降 * 一个月期选择权隐含波动率报7.4%,三个月期报7.5%,一年期报9.15%,为9月中以来最高,远高于实际波动率 * 一个月期小时图实际波动率仅为5.6%,日线图实际波动率为4.9%,两种图表上的三个月期实际波动率均为6.25% --编译 郑茵; 审校 艾茂林

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