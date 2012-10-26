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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 15:39 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆日内虽然下跌,但后市仍偏向上行

0713 GMT * 美元兑日圆仍偏向上行 * 一目均衡转换线与基准线预示利多 * 在80.02做多,目标为81.00 * 支撑位在79.50/79.78区域(一目均衡转换线/周四低点).(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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