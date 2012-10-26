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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 15:56 BJT

〔泰国经济〕央行维持2012年GDP增长预估为5.7%,调降2013年成长预估

路透曼谷10月26日电---泰国央行公布经济预估:

* 2012年国内生产总值(GDP)增长率料为5.7%(7月预估为5.7%)

* 2013年GDP增长率料为4.6%(7月预估为5.0%)

* 2012年整体通胀率料为3.0%(7月预估为2.9%)

* 2013年整体通胀率料为2.8%(7月预估为3.4%). (完)

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