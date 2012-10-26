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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 15:51 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜微幅走低,恐录得第三个周跌幅

路透上海10月26日电---伦敦期铜周五略微走低,跌势延续至第六个交易日,且恐录得第三个周跌幅.市场对全球经济状况心存不确定性,稍晚美国将发布国内生产总值(GDP)数据.

亚洲股市下滑.在亚洲出口商艰难应对全球需求萎缩之际,投资者对企业财报保持谨慎,并担忧业绩前景.

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