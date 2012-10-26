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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 16:13 BJT

〔新兴汇市〕多数东南亚市场因假日休市,泰铢下跌

路透香港10月26日电---因多个东南亚国家逢假期休市,今日的新兴汇市报导将仅提供报价表格,10月29日(周一)将恢复例行报导.印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡今日休市.

以下为亚洲货币兑美元0757GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0757GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

---------------------------------------------------------------

日圆 JPY= 79.93 80.29 +0.45 -3.77 76.92

台币 TWD=TP 29.260 29.280 +0.07 +3.52 30.290

韩元 KRW= 1096.80 1098.20 +0.13 +5.01 1151.80

泰铢 THB= 30.73 30.66 -0.23 +2.67 31.55

印度卢比 INR=IN 53.55 53.56 +0.02 -0.88 53.08

---------------------------------------------------------------

(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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