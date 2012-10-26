《热点透视》苹果财报表明推出iPad mini对公司的影响不会太大

《全球汇市》欧元触及四周高位，因有导报称欧洲央行讨论了升息的可能性
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 李春喜
路透纽约10月25日电---从苹果(AAPL.O)新公布的业绩来看,新推出的iPad mini对公司表现的影响不会那么大.苹果上季共卖出近2,700万部iPhone手机,让本周稍早围绕iPad mini推出的所有光环都黯然失色.虽然iPad mini的年销量可能也会达到类似水平,但iPad的利润率却不能与iPhone同日而语,iPad mini更是如此.目前,iPhone仍是苹果产品生态系统中的主要推动力.
虽然苹果的获利未能达到分析师预期,但仍然取得了不错的增长.营收增长了27%,每股获利增长了23%.这其中的多数功劳要归于iPhone,该业务撑起了苹果的近一半营收.手机销量较上年同期大增58%,而iPad的销量增幅还不及手机的一半,至1,400万台.但销售增长率的差别还只是问题的一部分.
根据苹果与三星(005930.KS)案件审理时公布的文件,近年来iPhone的毛利率一直介于49%-58%之间,因销售的数量和型号有所不同.而iPad的毛利率大约只有iPhone的一半.苹果周四也承认,iPad mini的利润率将会更低.
假如像Sanford Bernstein预估的那样,iPad mini在发布后的头一年卖出3,000万台,将为苹果的每股盈余(EPS)增加约1美元,还不到华尔街预测的下一财年获利53美元的2%.价格和利润率降低,以及来自大尺寸iPad的竞争都将成为影响因素.
虽然推出新产品导致制造成本增加,但苹果本季仍会收获颇丰.电子产品销售在假日购物季中熠熠生辉,新的台式电脑、笔记本电脑、iPod和平板电脑都已经上市或即将上市.这也将是苹果新手机面市后经历的首个完整季度.新公布的财报提醒投资者,iPhone的市场表现将决定苹果的命运.(完)
--译文审校 丁琦
路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周五触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。
路透芝加哥3月10月 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌， 交投最活跃的5月合约 受后续卖盘拖累触及两个月低位，此前一日美 国农业部上调了巴西大豆作物产量预估。 CBOT-5月合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳10.06-1/2美元，盘 中跌至1月9日以来最低的10.03美元。 本周，该合约下跌31美分，或近3%。 CBOT-5月豆粕合约 小幅收高，在跌至两个月低位后有所反弹， 5月豆油合约 与马来西亚棕榈油同步下跌。 美国农业部周四将巴西作物产量预估从之前的1.04亿吨上调至1.08亿 吨。 5月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨328.7美元。5月豆油合 约 跌0.43美分，报32.68美分。 今日CBOT大豆预估成交量为156,223口，豆粕为56,281口，豆油为61, 487口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第四日下跌，因技术性卖盘，全球旧作供应充裕，以及大豆和玉米市场下跌带来的外溢效应。