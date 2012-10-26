中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
路透伦敦10月26日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨天的反弹走势在1.3030美元附近畏缩不前,令欧元再度回落跌向本周稍早低位1.2920美元.市场仍预期欧元会跌向200日移动均线切入位1.2835,以及从低位1.2045附近拉出的趋势线支撑位1.2880.这仍是支撑后续涨势的重要水准;若跌破该支撑位,欧元/美元可能很快回落至1.2650.在上档方面,主要阻力位仍是高位1.4940拉出的趋势线阻力位.只有升越1.3240,才有望上探1.3495,为1.4940-1.2045跌势的50%回档位.
英镑/美元:昨天英镑/美元勉力回涨升至1.6140/50区域,以及从9月高位1.6310拉出的趋势线阻力位,尽管目前其难以克服该阻力,不过若突破至该水准上方,可能预示将再度试探1.6310.该阻力位仍是进一步上涨面临的主要障碍,令欧元/美元长期存在一种可能性:若跌破1.5910,则恐将重新跌向1.5820区域.
美元/日圆:回升至80.00日圆水平以上,目前可能上探6月高位80.60.需要美元/日圆本周收在79.80上方,才有望升向周线云区顶部的81.00.为维持上涨走势,美元/日圆的任何一波回撤需守在79.20区域上方,否则美元很可能回跌至78.50附近.
纽约 当日 今年来 2011年
0820GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2928 1.2933 -0.04 -0.13 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.94 80.28 -0.42 +3.90 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 103.32 103.88 -0.54 +3.77 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9355 0.9353 +0.02 -0.22 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6108 1.6116 -0.05 +3.69 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9957 0.9948 +0.09 -2.32 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0315 1.0344 -0.28 +0.88 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8180 0.8177 +0.04 +5.09 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.470 83.100 -0.76 +4.87 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.370 65.700 -0.50 +9.26 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.78 129.46 -0.53 +7.74 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2609 1.2640 -0.25 -3.94 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资
路透北京3月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加 539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增 持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持 中国国债。 从按投资者分类的托管量来看，基金类机构当月增持金额达到354亿元，上月曾净减持5 90亿元，终结两年来连增势头。保险机构2月继续净增持，但规模从1月的732亿元大幅萎缩 至31亿元。 此外，城商行当月增持规模亦较大，为288亿元，较上月的262亿元增量小幅增加。全国 性银行当月则净减持债券75亿元，上月为净增持515亿元。 截至2月末，境外机构持有国债余额为4,180亿元，环比下降38亿元，为连续第二个月下 降。当月境外机构持有债券的托管规模减少35亿元，亦为连续第二个月减少。 按债券类别统计来看，政策性金融债2月末托管量大幅增加1,119亿元，记账式国债则减 少297亿元，商业银行债券、企业债和中期票据等信用债品种托管量均为减少。 以下为2