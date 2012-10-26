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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 16:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月26日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨天的反弹走势在1.3030美元附近畏缩不前,令欧元再度回落跌向本周稍早低位1.2920美元.市场仍预期欧元会跌向200日移动均线切入位1.2835,以及从低位1.2045附近拉出的趋势线支撑位1.2880.这仍是支撑后续涨势的重要水准;若跌破该支撑位,欧元/美元可能很快回落至1.2650.在上档方面,主要阻力位仍是高位1.4940拉出的趋势线阻力位.只有升越1.3240,才有望上探1.3495,为1.4940-1.2045跌势的50%回档位.

英镑/美元:昨天英镑/美元勉力回涨升至1.6140/50区域,以及从9月高位1.6310拉出的趋势线阻力位,尽管目前其难以克服该阻力,不过若突破至该水准上方,可能预示将再度试探1.6310.该阻力位仍是进一步上涨面临的主要障碍,令欧元/美元长期存在一种可能性:若跌破1.5910,则恐将重新跌向1.5820区域.

美元/日圆:回升至80.00日圆水平以上,目前可能上探6月高位80.60.需要美元/日圆本周收在79.80上方,才有望升向周线云区顶部的81.00.为维持上涨走势,美元/日圆的任何一波回撤需守在79.20区域上方,否则美元很可能回跌至78.50附近.

纽约 当日 今年来 2011年

0820GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2928 1.2933 -0.04 -0.13 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.94 80.28 -0.42 +3.90 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.32 103.88 -0.54 +3.77 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9355 0.9353 +0.02 -0.22 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6108 1.6116 -0.05 +3.69 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9957 0.9948 +0.09 -2.32 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0315 1.0344 -0.28 +0.88 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8180 0.8177 +0.04 +5.09 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.470 83.100 -0.76 +4.87 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.370 65.700 -0.50 +9.26 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.78 129.46 -0.53 +7.74 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2609 1.2640 -0.25 -3.94 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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