〔中国汇市〕人民币兑美元收跌疑因央行干预,盘中多陷于波幅上限(更新版)

(新增评论和收盘报价)

* 人民币兑美元周五收盘脱离日波幅上限

* 隔夜美元多头和客户结汇盘继续施压

* 市场疑似央行干预,但亦有不同声音

路透北京10月26日电---继人民币周四首度以波幅上限作收后,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五再以涨停价开出,其后盘中大部分时间都封死在该价位,直至临近收盘因疑似央行出手干预才脱离波幅上限并转而下跌.

交易员们普遍认为,下周人民币仍将以升值为主,不过料在6.2300料有较强阻力;而中间价料将以维稳为主,亦限制升值幅度.

市场人士称,人民币升值的预期已经相当强,但作为一个国家的汇市交易中心,不可能价格一直停留在涨停位上,央行因此可能有所动作,但亦有交易员指出,低价美元吸引客盘购汇尤其是油盘购汇,是导致人民币于尾盘突然脱离区间上限的主要力量.

"有一些中资行在买入(美元),引发一些其他offer出来...有可能央行有所指导."一外资行交易员指出.

但上海一大型银行交易员认为,"看起来不像是央行在干预,可能只是购汇盘出来,有人觉得价格差不多可以买入(美元)了."

北京一国有银行交易员亦称,"这个价位,客盘购汇,尤其是油盘早应该出来."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2489 *6.2380 6.2500 6.3010 6.3047 6.2417

此前,深圳一银行交易员称,目前这个局面只有等央行出来了,估计得僵持两三天,现在基本上大家都不想留美元了,接下来都是央行的表现时间了.

盘间11:00前后曾有几笔交易成交在6.2480元附近,较波幅上限回落逾100个点,其后迅速复升至上限位置.数名交易员称这可能是报价出错,没有央行干预的可能,并未对市场产生影响,之后可能会撤销交易或通过反向操作做回来.

人民币兑美元即期周四以日间波幅上限6.2417元作收,再创历史新高.近期人民币连续走强后,美元抛盘踊跃,导致人民币扩大日波幅至1%以来在周四首次触及区间上限,并在周五早盘继续封住区间上限.

亚洲汇市欧元兑美元EUR=小跌0.1%,报1.2923美元,远离10月17日触及的高点1.3140.交易商称,在西班牙请求援助前,欧元料将陷于1.2800-1.3200. [FRX/CN]

以下为北京时间16:32,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3485/35 6.3490

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2425/65 6.2365

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,510点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3999元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯/杨淑祯

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