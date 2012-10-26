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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 16:47 BJT

韩国火箭发射因故障再被推迟

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月26日电---韩国周五中止了一项火箭发射计划。由俄罗斯生产的一级火箭出现故障令相关准备工作在原定发射时间五小时前中止。

这是韩国第三次尝试将卫星送入轨道。今年4月，朝鲜曾发射一枚火箭，但在升空后不久宣告失败。朝鲜方面表示，当时火箭携带了一颗卫星。

负责实施火箭发射的韩国航空宇宙研究院（KARI）的官员表示，俄罗斯工程师在向一级火箭加注氦气时发现存在燃料泄漏问题。

这些官员称，需要将火箭撤下发射台，运至修理库对问题部件进行维修，这需要至少三天时间。

“如果问题严重，我们可能无法在当前时间窗口发射火箭，”KARI负责人Kim Seung-jo表示。韩国已经确定10月26-31日为火箭发射窗口。有关官员暗示可能需要重新确定窗口期。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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