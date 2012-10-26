〔中国票据市场〕信贷规模因素致本周转贴利率小涨,月末前变化料有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月26日电---中国票据市场转贴利率本周小幅上行,因例行的月末信贷规模调整因素推动.不过渐显紧张的资金面,则暂时未对票据产生明显影响.
交易员预计,本月末前仅余三个工作日,而且银行基本在本周都已完成月末规模控制布局,因此下周价格不致有太大波动.
华北一银行交易员称,本周转贴价格较上周有5-10个基点(bp)的上涨,目前六个月左右的成交价格在月息0.43%左右.走势变化的主因还是信贷规模调整."资金紧会有关系,但(票据)不会像债券那么直接."
今日银行间资金市场七天期回购小涨隔夜反弹逾60个bp,但交易员表示,多数时间内资金需求极旺而供给有限,借钱机构以上述价格融入资金难度较大.[CN/CN][ID:nSB2069499]
另一银行交易员指出,多数机构在本周基本结束信贷规模调整,下周更多的时间可能是为下个月初交易做好前期准备.因此届时价格变化或有限.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.1215/4.9035 5.3125/5.0290 5.7900/5.4807
上周五 5.0904/4.8470 5.2810/4.9944 5.7972/5.4011
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变动 +3.11bp/+5.65bp +3.15bp/+3.46bp -0.72bp/+7.96bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价小幅上行**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5409%,较上周五的4.5327%小幅上行.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
-------------------------------------
周五 2.8660/2.8070 2.9380/2.8720
上周五 2.8495/2.7910 2.8960/2.8340
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。