〔中国金融〕高净值人数有望年增速20%,创新产品及不动产获逾60%青睐--报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月26日电---中国民生银行和麦肯锡联合周五发布的《2012中国私人银行市场报告》 称,未来三年中国高净值人士人数年复合增长率将达到20%,到2015年,高净值人士人数将达到200万 .
这份对700多位中国高净值客户的调查报告显示,未来五年希望增加的投资领域中,不动产以61%的比例位列第二(仅次于62%的创新产品),而对私人银行的非金融服务要求中不动产咨询服务以44%位列第一.
"目前中国很多私人银行仍以产品为服务为中心,但这仅是私人银行的第一步.私人银行可以给客户提供的服务还有很多."麦肯锡全球董事林国澧称.
他表示,对于客户提到的非金融咨询服务的需求很惊讶,这些需求领域除不动产外,还包括税务或法律,行业研究报告等.
调查显示,中国高净值人士以40－60岁年龄段的中年人士为主,多为"富一代",企业主和公司主管占比达73%,企业性质以民营为主.
所谓高净值人士是指可投资金融资产在100万美元或以上的人士.
中国高净值人士的理财目标以财富增值和财富保值为主,其资产配置以不动产和基础类金融产品为主,分别占比31%和26%.有62%的高净值人士希望增加创新产品,例如信托、PE等的投资比重,57%的人士希望增加海外投资比重.
安信证券首席宏观经济学家高善文在该报告发布会上称,财富管理,非常基本的行为准则是信托文化.非常牢固的信托文化的确立是私人银行得以长久的基石.但毫无疑问,这在中国需要很长的时间.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。