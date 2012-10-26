〔中国金融〕高净值人数有望年增速20%,创新产品及不动产获逾60%青睐--报告

路透北京10月26日电---中国民生银行和麦肯锡联合周五发布的《2012中国私人银行市场报告》 称,未来三年中国高净值人士人数年复合增长率将达到20%,到2015年,高净值人士人数将达到200万 .

这份对700多位中国高净值客户的调查报告显示,未来五年希望增加的投资领域中,不动产以61%的比例位列第二(仅次于62%的创新产品),而对私人银行的非金融服务要求中不动产咨询服务以44%位列第一.

"目前中国很多私人银行仍以产品为服务为中心,但这仅是私人银行的第一步.私人银行可以给客户提供的服务还有很多."麦肯锡全球董事林国澧称.

他表示,对于客户提到的非金融咨询服务的需求很惊讶,这些需求领域除不动产外,还包括税务或法律,行业研究报告等.

调查显示,中国高净值人士以40－60岁年龄段的中年人士为主,多为"富一代",企业主和公司主管占比达73%,企业性质以民营为主.

所谓高净值人士是指可投资金融资产在100万美元或以上的人士.

中国高净值人士的理财目标以财富增值和财富保值为主,其资产配置以不动产和基础类金融产品为主,分别占比31%和26%.有62%的高净值人士希望增加创新产品,例如信托、PE等的投资比重,57%的人士希望增加海外投资比重.

安信证券首席宏观经济学家高善文在该报告发布会上称,财富管理,非常基本的行为准则是信托文化.非常牢固的信托文化的确立是私人银行得以长久的基石.但毫无疑问,这在中国需要很长的时间.(完)