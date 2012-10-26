《汇市简讯》一个月期美元兑日圆期权隐含波动率下滑

0826 GMT * 伦敦时段,一个月期美元兑日圆隐含波动率从7.35%下滑至7.25%,一如预期 * 因现汇疲软且现实波动率偏低,隐含波动率在本周结束前或继续走低 * 一个月期隐含波动率目前报7.35% * 两周期、行权价80.0且东京时段交割的的期权波动率卖价报8.1%,11月15日到期、行权价79.50的期权波动率报7.7% * 在亚洲时段,12月14日到期、行权价77.35的期权波动率与1月25日到期、行权价79.50的期权波动率持平,1月8日到期、行权价81的期权波动率报7.55%.(完) --编译 隋芬; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=