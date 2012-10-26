〔中国债市〕利率互换冲高回落,市场关注下周资金面动向

路透北京10月26日电---中国人民币利率互换(IRS)周五冲高回落.受资金面紧绷影响,早盘整体小幅走升,不过在上涨过程中,部分此前积累的浮盈盘溢出,致曲线略有回落,总体较昨日稍高.

流动性抽紧是近两日扰动IRS的重要因素,交易员表示,将紧密关注资金面短期动向.而更长期看,未来两个月依靠财政存款投放,资金面有望获得扶助,此外,市场预计在资金需求强劲的时候,央行将放量逆回购操作以"输血".

"早晨打上去以后,又被打回来了,现在就纠结在这,差不多比昨天稍稍高一点,但没有什么大动."上海一银行交易员称.

中国银行间资金市场周五七天加权回购利率小跌后转略涨,隔夜品种则反弹逾60个基点(bp).交易员称,今日资金供不应求态势较上日更为加剧,因此虽然回购价格"较低",但多数机构根本无法以此成交,交投清淡.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2333/3.3250 3.1364/3.2236 3.1929/3.2843 3.2786/3.3700 3.2800/3.5380

周四 3.1983/3.3167 3.1221/3.2100 3.1857/3.2757 3.2671/3.3571 3.2667/3.5250

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变动 0.0350/0.0083 0.0143/0.0136 0.0072/0.0086 0.0115/0.0129 0.0133/0.0130

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)