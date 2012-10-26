〔中国债市〕现券继续小幅走弱,机构主流预期流动性显紧乃阶段现象

路透北京10月26日电---中国银行间债市周五现券继续小幅走弱.市场人士表示,资金面显紧,现券持续承压;然机构主流预期流动性显紧乃阶段性现象,故走弱幅度有限.

市场人士并指出,纵是在近日疲弱的现券走势中,新发行信用债,尤其是中低等级类仍旧受到机构的青睐,呈现供需两旺局面,短期内其风险亦不会很大.

"最近钱太难借了,好几天我们都是快收盘才搞定,"上海一外资银行交易员称,"今天现券动不太多,成交寥寥,也就新发一年期债买盘多点."

他进一步指出,市场主流预期资金面紧张只会是阶段现象,决策层维稳的决心很足,流动性的紧张,更多或源于结构性分布不均,资金利率的加速波动又会产生更多资金需求.

上海另一银行交易员表达了类似观点.若干市场人士也表示,北京时间16:00之后,货币市场现好转迹象,人民币兑美元CNY=CFXS亦脱离日内大多数交易时段所保持的波幅上限转而走跌.[CN/CN][ID:nSB2070223]

剩余期限约0.72年的央行票据10央票60券最新最优报价CN1001060=CFXM为3.0300%/2.9550%,上日尾盘为2.9899%/2.8900%;首日上市一年短期融资券12农产品CP01券加权成交价CN041266010=CFXS为100.0595元人民币,较票面仍有溢价,其主体评级为AA.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4668 3.7184

上日 2.8382 3.6225

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9730/2.9090

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9401/2.8941

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3530/3.2810 (完)

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