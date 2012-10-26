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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 17:25 BJT

〔中港股市〕港股收低1.2%终止十连涨,内地股市触及三周低位

* 恒生指数今日收低1.2%,但本周收平

* 沪深300指数今日收跌1.9%,本周亦收低3.6%

* 中国联通创下三年半来最大单日跌幅,此前公布的第三季财报令人失望

路透香港10月26日电---香港股市周五终止10天连涨,恒生指数自2012年高位回落,受累于中国联通股价因第三季财报欠佳而大跌7.6%.

恒生指数.HSI收低1.2%,但本周收平于21,545.6点.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,周跌幅为2.2%.

沪深300指数.CSI300今日收低1.9%,至9月26日以来最低,本周亦收跌3.6%.沪综指.SSEC今日收低1.7%,本周收跌2.9%.

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