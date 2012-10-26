修正:〔东南亚股市〕泰国股市创7月以来最大单周跌幅,越南股市两连跌后反弹

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因今日新加坡,马来西亚,菲律宾和印尼适逢公众假期,市场休市,特删除表格中四家股市的报价)
路透曼谷10月26日电---泰国股市周五触及一个月低位,并创7月以来最大单周跌幅,因3G牌照拍卖可能遭遇法律障碍,促使投资者抛售电信股.不过,越南股市自两日连跌中反弹.
泰国股市.SETI收跌1.2%报1,281.81点,为9月26日以来最低收位,而且本周收低近2%,在东南亚股市中表现最差.
泰国最大电信公司Advanced Info ServiceADVA.BK下挫2.5%,跌幅居前,因报纸报导称,国家反腐败委员会的一项调查令上月3G电信运营牌照的拍卖蒙阴.
越南股市.VNI收高0.5%,过去两日累计下跌1.97%.本周下跌1.6%.
新加坡、马来西亚、印尼和菲律宾股市周五因假日休市.马来西亚股市.KLSE周四创下纪录收盘高位,本周上涨0.33%,表现优于该地区其他股市.
1002GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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泰国 .SETI 1281.81 -15.58 -1.20 +25.02 1025.32
越南 .VNI 391.70 1.78 +0.46 +11.42 351.55
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(完)
--编译 许娜/李春喜; 审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。