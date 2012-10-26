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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 19:17 BJT

修正:〔东南亚股市〕泰国股市创7月以来最大单周跌幅,越南股市两连跌后反弹

(更正:因今日新加坡,马来西亚,菲律宾和印尼适逢公众假期,市场休市,特删除表格中四家股市的报价)

路透曼谷10月26日电---泰国股市周五触及一个月低位,并创7月以来最大单周跌幅,因3G牌照拍卖可能遭遇法律障碍,促使投资者抛售电信股.不过,越南股市自两日连跌中反弹.

泰国股市.SETI收跌1.2%报1,281.81点,为9月26日以来最低收位,而且本周收低近2%,在东南亚股市中表现最差.

泰国最大电信公司Advanced Info ServiceADVA.BK下挫2.5%,跌幅居前,因报纸报导称,国家反腐败委员会的一项调查令上月3G电信运营牌照的拍卖蒙阴.

越南股市.VNI收高0.5%,过去两日累计下跌1.97%.本周下跌1.6%.

新加坡、马来西亚、印尼和菲律宾股市周五因假日休市.马来西亚股市.KLSE周四创下纪录收盘高位,本周上涨0.33%,表现优于该地区其他股市.

1002GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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泰国 .SETI 1281.81 -15.58 -1.20 +25.02 1025.32

越南 .VNI 391.70 1.78 +0.46 +11.42 351.55

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(完)

--编译 许娜/李春喜; 审校 丁琦

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