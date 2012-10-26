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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 18:07 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币)   
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*濮阳建投公司  5          7          6.98%             AA    10/29-11/2   中原证券
                              (第3-7年末每年偿还20%本金;
                               中国银行濮阳分行提供本息偿付流动性支持贷款)                                
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*湖北省鄂西    8          7       前五年6.88%          AA    10/29-11/2   中航证券
生态文化旅游圈                (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
投资有限公司                           
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上海闵行城市  16          7          6.48%             AA+   10/23-10/29  新时代证券
建投开发公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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寿光金财公有  12          7          6.70%             AA    10/23-10/29  齐鲁证券
资产经营公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金;
                               中国投资担保公司提供担保)                 
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伟星集团       5          7       前四年6.30%          AA    10/23-10/29  国信证券
                              (附第四年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;
                               工行台州分行为本期债本息偿还提供流动性支持)                 
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兴化城市建设  12          6          7.25%             AA-   10/23-10/29  信达证券
投资公司                      (第3-6年末每年偿还25%本金;
                               以自有建设用地使用权提供担保)                 
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大庆城市建设  不超22      7          6.55%             AA+   10/23-10/29  平安证券
投资开发公司                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                 
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福州京福       6          7      前五年6.55%           AA-   10/23-10/29  国开证券
高速公路公司                  (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;
                               福建省高速公路公司提供担保)                 
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湖南高速公路  25          7       前五年6.40%         AAA    10/24-10/30  民生证券
建设开发总公司       (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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西部矿业集团   9          7        前五年5.80%         AA+   10/26-10/30  平安证券
                    (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)     
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苏州城市建设  20          7          5.79%            AAA    10/25-10/31  国开证券
投资发展公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                国泰君安
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黄石城市建设  12          7          6.96%             AA    10/25-10/31  长江证券
投资开发公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                国开证券
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张家口建设     6          7       周四簿记建档         AA    10/26-11/1   中信建投
发展集团                        (簿记建档区间为6.69%-7.69%;第3-7年末每年偿还20%本金)                
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无锡锡东      18          6          5.98%             AA    10/26-11/1   华泰联合
科技投资公司                  (第4、5、6 年末分别偿还30%、30%、40%的本金;
                               中债信用增进投资公司担保)                 
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曲靖公路建设  14          7        前五年7.23%         AA    10/26-11/1   国信证券
开发公司            (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)                    
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盐城东方      12          7          6.99%             AA    10/26-11/1   国泰君安
投资开发集团                  (第3-7年末每年偿还20%本金)                  国开证券    
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国奥投资       4          6       周五簿记建档         AA    10/29-11/2   中信建投
发展公司                    (簿记建档利率区间为6.89%-7.89%;第3-6年末每年偿还25%本金)                 
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盐城城南新区  15          7          6.93%             AA    10/26-11/5   南京证券
开发建投公司                                    
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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