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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 18:29 BJT

〔亚洲橡胶〕10月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 248.5 16 249.7 17

* 12月 250.5 43 252.1 9

* 1月 253.0 337 255.2 45

* 2月 255.5 591 257.9 70

* 3月 257.7 6089 260.2 591

* 4月 259.5 3912 261.9 666

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 王冠中

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