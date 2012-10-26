〔欧洲金融〕ECB为购债做好准备,主动权在西班牙手中--ECB执委

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透米兰10月26日电---欧洲央行执委普雷特周五表示,欧洲央行(ECB)已做好启动新购债计划的准备,而是否申请救助则由西班牙自己决定.申请救助是激活ECB购债的必要条件.
"西班牙当局必须做出决议,我们准备好采取行动,"普雷特在米兰发表演讲后对记者称,"主动权在各国当局手里."
在被问及西班牙是否需要援助时其称,"问题不在于援助,在于调整."(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。