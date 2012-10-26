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债券 | 2012年 10月 26日 星期五 18:56 BJT

〔欧洲金融〕ECB为购债做好准备,主动权在西班牙手中--ECB执委

路透米兰10月26日电---欧洲央行执委普雷特周五表示,欧洲央行(ECB)已做好启动新购债计划的准备,而是否申请救助则由西班牙自己决定.申请救助是激活ECB购债的必要条件.

"西班牙当局必须做出决议,我们准备好采取行动,"普雷特在米兰发表演讲后对记者称,"主动权在各国当局手里."

在被问及西班牙是否需要援助时其称,"问题不在于援助,在于调整."(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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