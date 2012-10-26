〔美股业绩〕穆迪公布季度获利上升,并再度上调全年获利预估

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透10月26日电---穆迪(MCO.N)公布季度获利上升,并在两个月内第二次上调全年获利预估.
该公司表示,预计全年每股盈余介于2.95-3.05美元,较前次预估区间2.76-2.86美元上移.
穆迪亦上调备考每股盈余预估至2.89-2.99美元.
该公司上月曾上调全年获利预估,因其公司债务评级和分析部门成长更趋强劲.
归于公司的季度净利增至1.839亿美元,每股盈余为0.81美元,上年同期分别为1.307亿美元和0.57美元.
季度营收增长30%至6.885亿美元.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。