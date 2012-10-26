〔美股业绩〕穆迪公布季度获利上升,并再度上调全年获利预估

路透10月26日电---穆迪(MCO.N)公布季度获利上升,并在两个月内第二次上调全年获利预估.

穆迪亦上调备考每股盈余预估至2.89-2.99美元.

该公司上月曾上调全年获利预估,因其公司债务评级和分析部门成长更趋强劲.

归于公司的季度净利增至1.839亿美元,每股盈余为0.81美元,上年同期分别为1.307亿美元和0.57美元.