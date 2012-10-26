〔美国经济〕里奇蒙联储总裁拉克尔称,通胀忧虑令其对宽松政策不认可

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透华盛顿10月26日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的最新刺激举措在不引发不受欢迎的通胀情况下,将不会提振经济成长.他是美联储政策委员会内唯一持不同意见者.
拉克尔周五说,美联储称预料至少会维持近零利率至2015年中,且暗示即便经济成长加速也会维持低利率政策,他对此也表示反对.
"劳动力市场状况改善似乎一直受到现实障碍的限制,而这些障碍超出了货币政策的修补能力,"拉克尔在声明中称."在此背景下,进一步采取货币刺激措施恐将危及通胀预期的稳定性,从而拉抬通胀."(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。