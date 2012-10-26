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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 21:47 BJT

〔中国数据〕第三季资本和金融项目逆差710亿美元,连续两个季度逆差

路透上海10月26日电---中国国家外汇管理局周五在网站上公布,2012年三季度,中国资本和金融项目逆差为710亿美元,为连续第二个季度出现逆差.

外管局并公布,第三季国际收支经常项目顺差706亿美元.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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