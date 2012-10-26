〔美国热股〕苹果盘初微涨,iPhone与iPad季度销量表现有异令投资人犹豫

《全球汇市》美元兑日圆触及两周高位，但兑其他货币走势受抑
路透伦敦3月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者支持3月升息的进一步迹象，推动美元兑日圆周四上扬，但美元兑展现韧性的欧元难以取得更大涨势。
路透10月26日电---苹果(AAPL.O)股价周五盘初较周四收盘变动不大.市场在强劲的iPhone季度销量和略微令人失望的iPad销量间进行权衡.
苹果周五盘初上扬0.24%,报611.03美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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路透伦敦3月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者支持3月升息的进一步迹象，推动美元兑日圆周四上扬，但美元兑展现韧性的欧元难以取得更大涨势。
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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