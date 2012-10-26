〔美国热股〕固特异轮胎大跌逾6%,此前公布季度获利下滑

《全球汇市》美元兑日圆触及两周高位，但兑其他货币走势受抑

路透伦敦3月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者支持3月升息的进一步迹象，推动美元兑日圆周四上扬，但美元兑展现韧性的欧元难以取得更大涨势。