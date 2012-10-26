〔英国债市〕公债上扬,企业财报和法国银行业评级调降引发全球经济忧虑

路透伦敦10月26日电---英国政府公债周五小幅上涨,因企业盈利前景堪忧和法国银行业评级遭下调,加重了市场对全球经济状况的担忧程度.

美国国内生产总值(GDP)数据优于预估,在盘中稍晚遮去了欧洲核心公债市场的光芒.

不过英债期货FLGZ2仍上涨53个跳动点,报119.01,基本与可比德债期货FGBLZ2保持一致.

周四时英债跌至逾一个月最低水准,之前英国GDP好于预期,令英国央行新一轮量化宽松计划的机率下降.

"今日避险情绪较为明显.但美国GDP数据发布后,公债收益率有一些上扬."莱斯银行集团 策略师Vatsala Datta对路透表示.

"过去两天走势剧烈,因此周末前应会有一些反转.我认为市场正在寻找再次上涨的机会."

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌5个基点,报1.861%,较可比德债利差基本保持在33个基点附近.

欧洲股票市场周五稍早一度下滑,因企业财报缺乏亮点支撑了核心政府公债等避险资产.美国公布GDP数字后,欧洲股市回到平盘上方.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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