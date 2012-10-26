〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及三周高位,但兑美元因风险情绪降低而下跌

* 英镑兑欧元触三周高点,兑美元下滑

* 强劲第三季GDP数据降低11月量化宽松预期

* 英镑贸易加权指数触及三周高位

* 市场关注英国经济强劲复苏势头能否延续

路透伦敦10月26日电---英镑兑欧元周五触及三周高位,上日英国国内生产总值(GDP)数据意外强劲,投资者降低了进一步货币宽松政策的预期.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至三周低点0.8002英镑,为10月初迄今最低.

稍晚欧元兑英镑反弹,最新上涨0.1%,报0.8033英镑,之前未能跌穿0.8000英镑.交易商称在该水准有强劲欧元买需.

市场担心希腊可能无法实现撙节目标,同时该国亦存在政治不确定性,这也给欧元带来冲击.

近几周市场本已担忧欧元区经济数据疲弱和西班牙申请金援的时机,上述情况也加剧了这层忧虑情绪.

渣打银行10国集团(G10)部门主管Steve Barrow表示,他认为长期内欧元将跌至0.7500英镑,因数据显示英国第三季经济成长优于预期,欧洲央行(ECB)放宽货币政策的可能性要高于英国央行.

交易商报告称,投资者有需求在0.80英镑附近买入欧元,或将限制跌势.欧元亦在55日移动均线0.7993英镑附近和10月2日低点0.7979英镑寻得支撑位.

英国央行数据显示,英镑兑欧元上涨,亦使得英镑贸易加权指数=GBP升至三周高位84.2.

但英镑兑美元自周四触及的一周高位脱离.美国企业财报表现不佳给股市造成冲击,也打击了投资者买入英镑等风险较高资产的意愿,并迫使其对英镑涨势获利了结.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.2%,报1.6085美元,脱离周四的高位1.6144美元.

下月初将公布10月英国制造业、建筑业和服务业采购经理人指数(PMI),届时将提供有关强劲动能是否在第四季延续的初步信号.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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