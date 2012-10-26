〔欧元债市〕企业获利不佳提振德债,但美国第三季GDP表现较好限制涨幅

* 美国企业财报和法国银行业评等遭调降支撑德债

* 德债看似将陷于近期窄幅区间

* 西班牙公债收益率持稳;市场等待该国求援

* 正常化迹象初露端倪,但风险犹存

路透伦敦10月26日电---德国公债价格周五上扬,此前企业财报表现疲弱和西班牙失业率创下纪录高位,激发市场对避险资产的需求.不过美国经济成长加速限制了涨幅.

全球巨头企业苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)的业绩均令人失望,连同法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)以及电子企业爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)一道给风险较高的股市带来冲击.固定收益资产因此受益.

数据显示,西班牙第三季失业率达到创纪录高位的25%,凸显出该国在竭力应对经济衰退时所面临的难题.

尽管西班牙公债收益率日内持稳,但数据也表明了近期该国债券市场的改善对欧洲央行(ECB)最终出售购债期望的依赖程度,而非是依靠基本面因素.

标准普尔下调包括法国巴黎银行(BNPP.PA)在内的法国银行评级--这提醒了人们法国仍未摆脱困境,并帮助提振避险德债需求.

德国公债期货FGBLc1上涨46个跳动点,收在140.85.分析师称其可能陷入过去几周一直保持的139.45-141.95区间,下周将公布的美国非农就业数据才可能令市场发生变化;同时市场也在等待西班牙申请救助的决定.

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值增长2%,表现超过预期,但市场认为这不足以弥补失业率下滑的现状,人们仍对该国经济存在怀疑.避险公债因此受到支持,美国联邦储备理事会(美联储, FED)也仍买入公债.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB最新下跌5个基点,报1.53%.上日时,10年期公债收益率一度升至1.625%,但市场人士称1.60%上方可能出现买盘活动.

西班牙和意大利融资成本均大幅下降.欧洲央行周四数据显示,9月消费者和企业重新将资金转入西班牙和希腊银行.同时亦有初步迹象表明,海外投资者也回到西班牙主权公债市场.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB变动不大,收在5.60%.意大利10年期公债IT10YT=TWEB小幅上涨,报4.91%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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