〔欧洲股市〕小幅收涨,因美国GDP数据强于预期

* FTSEurofirst 300指数上涨0.1%

* 财报季迄今,54%的欧洲企业营收不及预期

路透伦敦10月26日电---欧洲股市周五小幅收涨,因美国经济成长数据强于预期,盖过了更多企业发布低迷财测对投资者信心造成的冲击.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.1%,报1,097.35点,本周跌幅收窄至1.3%.盘中走势震荡,对区内企业财测的忧虑重燃,盘初重压股市.

爱立信(ERICb.ST),雷诺(RENA.PA),Saint Gobain(SGOB.PA)和Publicis(PUBP.PA)为公布疲弱业绩,或下调财测的欧洲企业,在全球性大企业苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)公布令人失望的业绩后,进一步加重了市场对公司体质的担忧.

不过,在下午的交易中,市场人气有所改善,因数据显示美国第三季GDP按年增长2%,略高于路透调查得出的增长1.9%的预期.

"我认为此轮涨势不会持久.我认为,在业绩方面有太多的疑问,"IG的销售交易员Yusuf Heusen表示.

爱立信急跌3.9%,之前该公司报告核心业务获利骤降42%,降幅略小于预期,因利润率降低,该公司还对前景持谨慎态度,宣布将进一步削减成本,以应对严酷的竞争和订单不断减少的局面.

在迄今已公布业绩的欧洲企业中,54%的营收不及预期,但真正令人担忧的是美国,约64%的企业公布的营收不及分析师预期.

英国富时100指数.FTSE收涨0.03%,报5,806.71点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.44%,报7,231.85点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.69%,报3,435.09点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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