版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 03:21 BJT

〔纽约期市〕原糖跌至五周低位,咖啡期货也触及数周低点

路透纽约/伦敦10月26日电---ICE原糖期货周五在淡静交投中走低,收在五周低位,因供应过剩继续打压市场,3/5月合约溢价仍令人费解.咖啡期货跌至数周低位.

可可期货小跌,但仍陷于昨日的区间内.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB回落0.4%,至12周低位,因企业业绩乏善可陈,损及投资者信心.

数据显示美国第三季经济成长加速,限制跌幅.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1收低0.18美分,或0.9%,报每磅19.35美分,为该合约9月20日以来的最低结算价.巴西生产商抛售以及有消息称,最大糖消费国印度可能将白糖进口关税上调一倍令糖价承压.

3月/5月合约溢价收报0.06美分.自10月合约到期以来,3月合约一直对5月合约保持小幅溢价,这让很多交易商大惑不解,他们认为,在糖市供应过剩的情况下,没有理由出现溢价.SOY

伦敦12月白糖期货LSUc1收高1.40美元,或0.3%,报每吨545.20美元.

罗布斯塔咖啡期货跌至五周低位,因最大出产国越南的出口强劲,该国2011/12年产量创纪录令很多交易商感到意外,目前,新一轮收割已经展开,可能再次实现丰产.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收跌37美元,或1.8%,报每吨2,021美元,为该合约9月19日以来的最低结算价.盘初攀升至200日移动均线切入位2,061美元,但因未能积聚上行动能而跌落.

阿拉比卡咖啡期货收跌,近月12月合约KCc1收跌3.25美分,或2%,报每磅1.5775美元,为6月22日以来最低结算价.

可可期货走低,未能突破上日区间,因交投淡静,多头清仓,因预计投机客和基金仍持有大量多头头寸.交易商称,西非产量料强于预期.

ICE-12月可可期货CCc1结算价回落19美元,或0.8%,报每吨2,383美元.

伦敦3月可可期货LCCH3收低10英镑,或0.6%,报每吨1,544英镑,仍略高于200日移动均线切入位1,535英镑(完)

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐