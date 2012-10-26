〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货跌至30日移动均线之下,本周收跌0.9%

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌,交易商称,受累于周末头寸调整和出口需求疲弱.
指标CBOT-12月软红冬麦合约下跌近1%,跌穿位于30日移动均线的关键技术支持位.
本周,12月小麦合约收跌0.9%.
乌克兰农业部称,10月1-25日,乌克兰小麦出口增至140万吨,高于9月的130万吨.交易商表示,在该国颁布小麦出口禁令前,出口商加快出口步伐.
今年,英国将在10年来首次成为小麦净进口国,因病虫害影响收成,多数收割的小麦未能达到生产面包的品质要求.
俄罗斯农业部称,截至10月23日,俄罗斯农户收割3,960万吨小麦,收割率为99%,产量较上年同期下降32.5%.
CBOT-12月小麦期货合约WZ2收低9美分,结算价报8.63-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为94,567口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)