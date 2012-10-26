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市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 05:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货跌至30日移动均线之下,本周收跌0.9%

路透10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌,交易商称,受累于周末头寸调整和出口需求疲弱.

指标CBOT-12月软红冬麦合约下跌近1%,跌穿位于30日移动均线的关键技术支持位.

本周,12月小麦合约收跌0.9%.

乌克兰农业部称,10月1-25日,乌克兰小麦出口增至140万吨,高于9月的130万吨.交易商表示,在该国颁布小麦出口禁令前,出口商加快出口步伐.

今年,英国将在10年来首次成为小麦净进口国,因病虫害影响收成,多数收割的小麦未能达到生产面包的品质要求.

俄罗斯农业部称,截至10月23日,俄罗斯农户收割3,960万吨小麦,收割率为99%,产量较上年同期下降32.5%.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收低9美分,结算价报8.63-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为94,567口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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