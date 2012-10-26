〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出口和饲料业需求减弱

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商称因美国玉米出口需求减少,且有迹象显示来自牲畜和家禽饲料业的需求亦在放缓.
终端用户在市场下滑至较低水平时的逢低买盘,以及收割期后的买盘活动均为合约跌势提供缓冲.2012年美国玉米收割活动已步入尾声.
一位农业气象学者周五表示,本周末天气将开始转干,并且将延续到下周稍早,这料将加快美国玉米和大豆作物的收割进程.
交易商称,美国墨西哥湾玉米现货买入价周五基本保持稳定至持坚.
12月合约关键阻力位在50日移动均线7.69-1/4美元,主要支撑位则在100日移动均线7.34-1/2美元.九日相对强弱指标在40.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价跌4-1/4美分,报每蒲式耳7.37-3/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为188,090口.(完)
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--编译 洪曦;审校 母红
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0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)