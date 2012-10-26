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市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货因获利了结收跌,豆粕期货收高

路透10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货连续第二日收跌,因交易商在大豆期价本周稍早触及三周半高位后锁定获利.

近月大豆合约收跌,远月合约上扬,因交易商结清看涨套利交投.

11月期货今日到期,执行价在15.60美元的未平仓合约吸引价格接近该水平.

豆粕合约收涨,为过去八日中第七日上扬,受助于美国豆粕和大豆现货市场走坚.美国国内大豆加工商被迫上调出价来购买大豆,否则大豆将被出口.

本周,CBOT近月大豆合约Sc1上扬1.8%,连升第二周.豆粕合约SMc1劲扬4.2%.豆油合约BOc1回落1.2%.

交易商称,对南美大豆作物种植区天气的看法互相矛盾,预计2013年南美大豆将丰产.当地天气预报机构Somar称,本周末的降雨将使原本已降水过度的巴西南部谷物种植带雪上加霜,而该国中部较正常情况偏干的大豆种植区将迎来零星的降雨,而东北部的干燥天气将持续.

指标CBOT-11月大豆合约SX2跌2-3/4美分,报每蒲式耳15.61-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收高2美元,报每短吨483.4美元,12月豆油合约BOc1收低0.49美分,报每磅50.96美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为215,717口,豆粕期货为54,381口,豆油期货为103,274口.

以下为CBOT农产品期货在1913 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 737.75 -4.25 -0.6% 14.1%

CBOT大豆Sc1 1561.25 -2.75 -0.2% 30.3%

CBOT豆粕SMc1 483.40 2.00 0.4% 56.2%

CBOT豆油BOc1 50.96 -0.49 -1.0% -2.2%

CBOT小麦Wc1 863.75 -9.00 -1.0% 32.3%

CBOT稻米RRc1 1479.50 -12.00 -0.8% 1.3%

EU小麦BL2H0 264.50 1.75 0.7% 30.6%

NYMEX原油期货CLc1 86.13 0.08 0.1% -12.9%

道琼工业指数.DJI 13,142 38 0.3% 7.6%

现货金XAU= 1712.30 1.11 0.1% 9.5%

欧元/美元EUR= 1.2938 0.0004 0.0% -0.1%

美元指数.DXY 80.0380 -0.0060 0.0% -0.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 1049 -2 -0.2% -39.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红/洪熙;审校 李军

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