〔芝加哥期市〕CBOT近月大豆期货因获利了结收跌,豆粕期货收高

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透10月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货连续第二日收跌,因交易商在大豆期价本周稍早触及三周半高位后锁定获利.
近月大豆合约收跌,远月合约上扬,因交易商结清看涨套利交投.
11月期货今日到期,执行价在15.60美元的未平仓合约吸引价格接近该水平.
豆粕合约收涨,为过去八日中第七日上扬,受助于美国豆粕和大豆现货市场走坚.美国国内大豆加工商被迫上调出价来购买大豆,否则大豆将被出口.
本周,CBOT近月大豆合约Sc1上扬1.8%,连升第二周.豆粕合约SMc1劲扬4.2%.豆油合约BOc1回落1.2%.
交易商称,对南美大豆作物种植区天气的看法互相矛盾,预计2013年南美大豆将丰产.当地天气预报机构Somar称,本周末的降雨将使原本已降水过度的巴西南部谷物种植带雪上加霜,而该国中部较正常情况偏干的大豆种植区将迎来零星的降雨,而东北部的干燥天气将持续.
指标CBOT-11月大豆合约SX2跌2-3/4美分,报每蒲式耳15.61-1/4美元.
12月豆粕合约SMc1收高2美元,报每短吨483.4美元,12月豆油合约BOc1收低0.49美分,报每磅50.96美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为215,717口,豆粕期货为54,381口,豆油期货为103,274口.
以下为CBOT农产品期货在1913 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 737.75 -4.25 -0.6% 14.1%
CBOT大豆Sc1 1561.25 -2.75 -0.2% 30.3%
CBOT豆粕SMc1 483.40 2.00 0.4% 56.2%
CBOT豆油BOc1 50.96 -0.49 -1.0% -2.2%
CBOT小麦Wc1 863.75 -9.00 -1.0% 32.3%
CBOT稻米RRc1 1479.50 -12.00 -0.8% 1.3%
EU小麦BL2H0 264.50 1.75 0.7% 30.6%
NYMEX原油期货CLc1 86.13 0.08 0.1% -12.9%
道琼工业指数.DJI 13,142 38 0.3% 7.6%
现货金XAU= 1712.30 1.11 0.1% 9.5%
欧元/美元EUR= 1.2938 0.0004 0.0% -0.1%
美元指数.DXY 80.0380 -0.0060 0.0% -0.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 1049 -2 -0.2% -39.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红/洪熙;审校 李军
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* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)