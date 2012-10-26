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市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小升0.03%,Nasdaq指数微涨0.06%

路透纽约10月26日电---美国股市周五收盘基本持平,在小跌后反弹,逢低吸纳的买家推动苹果(AAPL.O)从低位反弹,他们还买入近期因业绩令人失望而受创的个股.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小升3.53点,或0.03%,至13,107.21点;标准普尔500指数.SPX收跌1.03点,或0.07%,至1,411.94点.Nasdaq指数.IXIC微升1.83点,或0.06%,至2,987.95点.

本周,道指收跌1.8%,标普500指数收挫1.5%,Nasdaq指数回落0.6%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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